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Gercüş'te lise öğrencilerine yönelik yangın tatbikatı

Batman’ın Gercüş ilçesinde, lise öğrencilerine yönelik yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde, lise öğrencilerine yönelik yangın tatbikatı gerçekleştirildi.


Gercüş Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen yangın tatbikatı öncesinde öğrencilere, okul öğretmeni Ümit Eroğlu tarafından yangın anında neler yapılacağı anlatıldı. Eğitimin ardından okul bahçesinde kontrollü şekilde yakılan ateş Gercüş Belediye itfaiye ekipleri tarafından yangın tüpü ile söndürüldü.


Gercüş Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 12. sınıf öğrencisi Halime Özbey, tatbikatın çok faydalı geçtiğini söyledi. Özbey, “Bugün yangın tatbikatını yaptık okulca. Yangın veya deprem anında neler yapmamız gerektiğini bilmek önemli. Yangın zamanlarında ne yapacağımız hakkında bilgi sahibi olduk” dedi.


Öğrencilerden İmran Aslan ise, eğitimin güzel geçtiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

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