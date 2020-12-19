Gercüş'te minibüsün çarptığı tay telef oldu

Batman'ın Gercüş ilçesinde aniden yolan çıkan tay, seyir halindeki minibüsün çarpması sonucu telef oldu.

Henüz şoförün ismi ve araç plakası öğrenilemeyen minibüs akşam saatlerinde Gercüş Kırkat Göleti yolunda seyir halindeyken aniden yola çıkan taya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan tay telef oldu. Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken, minibüste hasar oluştu. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.