Gercüş'te Miraç Kandili idrak edildi

Batman'ın Gercüş ilçesinde bulunan Ulu Camii'nde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan Ulu Camii'nde akşam namazına müteakip olarak gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı ardından üç dilde mevlidi şerif okundu. Okunan mevlidin ardından dualar edildi. Programa katılan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Süleyman Yıldırım adlı vatandaş, “Bu gece mübarek Miraç Kandili'ni kutladık. Peygamber Efendimizin miraca yükseliş gecesidir. Elhamdülillah bu geceyi idrak ettiğimiz için rabbime sonsuz şükrediyorum ve çocuklarla birlikte bu geceyi en iyi bir şekilde ihya ettik” dedi.