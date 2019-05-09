Gercüş'te motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde motosikletin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kayapınar beldesi ile Hisar köyü arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hıdır Akpınar'ın (24) kontrolünü kaybetmesi sonucu savrulan motosiklet taklalar atarak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü Akpınar ağır yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Gercüş Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan müdahalenin ardından Akpınar, Batman Bölge Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.