Gercüş'te muhtarlara MAKS eğitimi verildi

Batman'ın Gercüş ilçesinde İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından ilçede görev yapan muhtarlara yönelik Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) muhtarlık modülü hakkında eğitim programı düzenlendi.

Gercüş Kültür Konferans Salonunda düzenlenen seminere Batman İl Göç İdaresi Müdürü İbrahim Halil Tokmak, Batman İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Caner Cavit Kösek, Gercüş İlçe Nüfus Müdürü Ahmet Seçkin ve çok sayıda muhtar katıldı. Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yürütülen projeden amacın MAKS muhtar modülünün etkin kullanımı ve muhtarlara tanıtımı olduğu belirtildi. İlçe Nüfus Müdürü Ahmet Seçkin, “Tüm yurtta uygulamaya geçen Mekansal Adres Kayıt Sisteminin uygulanmasında en önemli rolü olan köy ve mahalle muhtarlarımıza modülün tanıtımı için ilçemizde seminer gerçekleştirdik. Sistemin uygulamaya başlaması ile birlikte vatandaşlarımıza çok büyük kolaylık sağlayacak proje hayata geçmiş olacak” dedi.