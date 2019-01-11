Gercüş'te muhtarlara uyuşturucuyla mücadele konferansı verildi

Batman'ın Gercüş ilçesinde muhtarlara uyuşturucuyla mücadele konferansı verildi. Gercüş Kaymakamlığı tarafından düzenlenen uyuşturucuyla mücadele konferansı Gercüş İlçe Halk Kütüphanesi Konferans Salonunda yapıldı.

Konferansa Kaymakam Mevlüt Şekerci, Emniyet Amiri Mehmet Sırlı, Komiser Naciye Palamut, Nüfus Müdürü Ahmet Seçkin, kurum amirleri ve çok sayıda muhtar katıldı. Konferansın ilk bölümünde Gercüş Emniyet amirliğinde görevli Komiser Naciye Palamut, slaytlarla bir sunum yaptı. Sunumda uyuşturucu türleri, gençlerin bu tuzağa nasıl düşürüldüğünü, uyuşturucu türlerinin insanda açtığı tahribatları, sonuçları ve bir kişinin uyuşturucu kullandığının belirtileri konusunda bilgiler verdi. 2018 yılında Türkiye'deki uyuşturucu operasyonları, yakalanan uyuşturucu miktarını açıklayan görevliler, bakanlığın yaptığı önleme çalışmalarını da anlattı.

Konferansta konuşan Kaymakam Mevlüt Şekerci, gençler ve çocuklar için en büyük tehlikenin uyuşturucu olduğunu söyledi. Şekerci, "Bununla mücadelenin ilk aşaması eğitim. Uyuşturucunun zararlarını hep birlikte çocuklarımıza, gençlerimize anlatacağız. Bu görev hepimizin. Polisimiz, jandarmamız bu illetle mücadele ederken onlara yardımcı olacağız. Gördüğünüz bir vakayı, mutlaka kolluk kuvvetlerimize haber verin. Bununla top yekun mücadele edersek üstesinden geleceğiz" dedi.

Doruk Köy Muhtarı Şehmus Sebüktekin bu toplantıların önemli olduğunu belirterek eğitimler sayesinde uyuşturucu kullanımının da azalacağını söyledi.