Gercüş'te öğrenci ve velilere ilk yardım eğitimi verildi

Batman'ın Gercüş ilçesinde Trafik ve İlk Yardım Haftası çerçevesinde velilere ilk yardım eğitimi verildi.

Trafik ve İlk Yardım Haftası etkinlikleri çerçevesinde Gercüş Cumhuriyet İlkokulu öğrenci ve velilerine hem teorik hem de uygulamalı olarak ilkyardım eğitimi verildi. Gercüş Devlet Hastanesi Acil sorumlusu Şehmus Öner tarafından ilkyardım uygulamalarına yönelik pratik bilgilerin aktarıldığı eğitime çok sayıda veli katıldı.

Herkesin ilk yardım konusunda kendini bilinçlendirip bilgi sahibi olması gerektiğini ifade eden Öner, acil durumlarda zamanında ve bilinçli yapılan ilk yardımın kişilerin hayatta kalma oranını artırdığını ilk yardımın hastaların yaşam kalitelerine önemli ölçüde etki ettiğini söyledi.

Birkaç basit hareketle insanların hayatlarının kurtarılabileceğine dikkat çeken Öner, ilk yardım müdahalesi ile ölümlerin hemen hemen yarısını önlemenin mümkün olabileceğini kaydetti.

Okul Müdürü Edip Ekmen ise bu tür eğitimlerin insan hayatı açısından önemli olduğunu, sağlık ve ilk müdahale açısından bilinçli veliler yetiştirmekten mutlu oldukları ifadelerinde bulundu.