Gercüş'te öğrenciler hastaları ziyaret etti

Batman'ın Gercüş ilçesinde öğrenciler 'toplum hizmet uygulamaları' çerçevesinde hasta ziyaretinin önemini kavratmak ve yaşayarak öğretmek adına Ziya Gökalp Ortaokulu öğrencileri öğretmenleri ile birlikte Gercüş Devlet Hastanesinde yatmakta olan hastaları ziyaret etti.

Öğrenciler hastalara çeşitli ikramlarda bulunarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Sınıf öğretmenleri ile birlikte hastaları ziyaret eden öğrencileri gören hastalar hem moral buldu, hem de duygulandı. Ziya Gökalp Ortaokulu Müdürü Zübeyir Çetin, amaçlarının hastanede yatan hastalara moral vermek olduğunu belirterek, "Okul olarak, hastalarımızın moralini yüksek tutmak ve onların yalnız olmadığını göstermek amacıyla ziyaret gerçekleştirildi" dedi.

Gercüş Devlet Hastanesinde yatan hastalardan Hüseyin Yılmaz ise "Bu anlamlı davranışlarından dolayı öğretmen ve öğrenciler biz hastaları duygulandırdı bu ziyaret ile bundan dolayı öğretmenimize ve tüm öğrencilerimize teşekkür ederim” diye konuştu.