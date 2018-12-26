Gercüş'te öğrenciler ve veliler birlikte kitap okuyor

Batman'ın Gercüş ilçesinde başlatılan proje çerçevesinde okula gelen veliler, çocuklarıyla birlikte kitap okudu.

Gercüş Cumhuriyet İlköğretim Okulunca başlatılan “Batman Her Yerde Okuyor” projesi kapsamında okula gelen veliler, çocuklarıyla birlikte kitap okudu. Etkinliğin amacının öğrencilerde okuma alışkanlığını ve zevkini geliştirmek olduğunu belirten Okul Müdürü Edip Ekmen, “Velilerin aktif katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, öğrenciler ve velilerde kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, aynı zamanda farkındalık oluşturmak için yapıldı. Velilere bu anlamlı etkinliğe katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Öğrenci Velisi Hasan Biçen, “Bu tür etkinlikler çok önemli ve çok güzel. Okula geldiğimiz zaman çocuklarımız da seviniyor. Çocuklarımızla kitap okumamız onları okumaya teşvik ediyor. Bu tür etkinliklerin devam etmesini istiyoruz” diye konuştu.