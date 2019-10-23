Gercüş'te öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi

Batman'ın Gercüş ilçesinde Okul Sağlığı ve Beslenme Dostu Projesi kapsamında Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.

Özel bir klinikte çalışan diş hekimi Gülsüm Şemdinoğlu ağız ve diş sağlığının önemini vurgulamak amacıyla Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencileriyle bir araya geldi. Şemdinoğlu, öğrencilere ağız ve diş sağlığı konusunda dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. Şemdinoğlu, sınıf sınıf gezdiği öğrencilere, koruyucu diş hekimliği uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Eğitim ile ilgili bilgi veren Şemdinoğlu, öğrenciler için Okul Sağlığı ve Beslenme Dostu Projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Şemdinoğlu, “Çocuklara ağız ve diş sağlığının önemini beslenme alışkanlıklarının nasıl olması gerektiğini veya alışkanlıklarının nasıl iyileştirilebileceğini anlatıyoruz. Çocuklara diş modeli üzerinden anlatıp onlardan da dinleyip çocukların dişlerinin nasıl fırçaladığını ne yediklerini bunları değerlendiriyoruz. En doğrusunu en uygunu o yaş grubu için nasıl olması gerektiğini anlatıyoruz. Özelikle de öğretmenlerimizi de bu konuda çocukları tek tek taramadan geçirerek velileri bilgilendirmesi konusunda onlarda bize yardımcı oluyor. Özellikle öğretmenlerimizden de bu konuda destek alıyoruz. Tek tek çocukların ağız taramasını yaparak velilerine ağız hijyenlerinin nasıl olduğunu nasıl iyileştirilebileceğini varsa bir problem neler olduğunu velilerimize bunu aktarıyoruz” dedi.

Okul müdürü Edip Ekmen de, davetlerini kırmayıp okullarına gelen Şemdinoğlu'na teşekkür etti.