Gercüş'te öğrencilere kıyafet yardımı

Batman'ın Gercüş İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı.

Batman'ın Gercüş İlçe Kaymakamlığı SYDV tarafından öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı. Bu çerçevede, SYDV bünyesinde hizmet veren “Sosyal Marketi” ziyaret eden Batman Valisi Hulusi Şahin, eşi Ebru Şahin ve Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, öğrencileri giydirdi. Kaymakam Şekerci, ilçede eğitim gören öğrencilerin kışlık giyimlerine destek olmak amacıyla böylesi bir yardımda bulunduklarını ve yardımların devam edeceğini belirterek, “Ülkemizin geleceği için sağlıklı ve dinamik gençler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin daha sağlıklı yetişmeleri ve eğitimlerini almaları için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.