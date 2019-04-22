Gercüş'te öğrencilere spor ve müzik malzemesi yardımı

Batman'ın Gercüş İlçe Kaymakamlığı ile İlçe Belediyesi tarafından okullara futbol, voleybol ve basketbol topu ile bağlama ve gitar dağıtıldı.

Şehit Kadri Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleşen etkinliğe Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Burada konuşan Gercüş Kaymakamı Şekerci, kaliteli sporcuların kaliteli kişilikleriyle başarılı olabileceğini, her türlü imkanı öğrenciler için seferber ettiklerini söyledi.

Hediyelerini alan öğrenciler ise mutluluklarını dile getirerek Gercüş Kaymakamlığı ve Gercüş Belediyesi'ne teşekkür etti.

Törenin ardından Kaymakam Şekerci öğrencilerle birlikte okulun önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.