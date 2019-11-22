Gercüş'te öğretmenlerden halk oyunları gösterisi

Batman’ın Gercüş ilçesinde mesleki çalışma programı kapsamında öğretmenler halk oyunları gösterisi düzenledi.
Batman'ın Gercüş ilçesinde mesleki çalışma programı kapsamında öğretmenler halk oyunları gösterisi düzenledi.
Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen halk oyunları gösterisine Gercüş Milli Eğitim Müdürü Şehabeddin Konakçı ve çok sayıda öğretmen katıldı. Gercüş Milli eğitim Müdürü Konakçı, ara tatil etkinlikleri kapsamında öğretmenler birlikte halk oyunları gösterisi düzenlediklerini söyledi.
Konuşmaların ardından etkinliğe katılan öğretmenler, halk oyunları gösterisi sundu. Öğretmenlerin gösterisi katılımcılar tarafından büyük beğeni aldı.