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Gercüş'te öğretmenlere temel trafik eğitimi semineri verildi

Batman’ın Gercüş ilçesinde görev yapan öğretmenlere yönelik temel trafik eğitimi semineri verildi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde görev yapan öğretmenlere yönelik temel trafik eğitimi semineri verildi.


Gercüş Yatılı Bölge Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen seminere İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisleri ile jandarma ekipleri ve çok sayıda öğretmen katıldı. Seminerde okullarda verilecek trafik eğitimlerinin çocuklar tarafından nasıl daha iyi kavranacağı ele alındı. Seminerde temel trafik eğitiminin önemine de yer verilerek, "Temel trafik eğitimi çocukların küçük yaşlarda trafik kaidelerini anlamasını ve benimsemesini sağlar. Temel trafik eğitimini erken çağlarda çocuklara vermeye başlayan ülkelerde trafik kazalarında bir düşüş yaşandığı gözlemlenmiştir. Temel trafik eğitiminin gayesi kazaları azaltmak, insanları trafik konusunda bilgilendirmektir" denildi.

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