Gercüş'te okul güvenliği ve bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

Batman'ın Gercüş İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mevlüt Şekerci öncülüğünde okul güvenliği ve bağımlılıkla mücadele konulu toplantı düzenlendi.

Gercüş Halk Kütüphanesi konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Gercüş İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mevlüt Şekerci, İlçe Jandarma Komutanı Murat Bozdoğan, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Sırlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Siraç Badur ile birlikte tüm okul ve kurum müdürleri, muhtarlar ve okul aile birliği başkanları katıldı.

Okullardaki güvenlik konularının ele alındığı toplantıda kaymakamlık ve belediye olarak her türlü desteğin verileceğini ifade eden Kaymakam Şekerci, "Jandarma ve emniyet başta olmak üzere tüm kurum ve birimlerimizle bu konuya hassasiyetle yaklaştığımızı ve takip ettiğimizi belirtmek istiyorum. Uyuşturucu ve sigara alışkanlıklarının önüne geçmek için gerekli tedbirleri aldık ve almaya devam edeceğiz. Taşıma kapsamında olan öğrencilerimizin her türlü güvenliğini almak konusunda da ilgili birimlerle irtibat halinde olduk ve şu ana kadar ciddi bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Geleceğimizin mimarları olacak çocuklarımızın sağlıklı ve ahlaklı bireyler olmaları için elimizden gelen bütün imkanları sonuna kadar seferber ederek çalışacağız. Önümüzdeki dönemin daha etkili ve huzurlu geçmesini temenni ediyorum" dedi.