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Gerc??'te okul idarecileri ile de?erlendirme toplant?s?

Batman’?n Gerc?? il?esinde okul idarecileri ile de?erlendirme toplant?s? ger?ekle?tirildi.

Batman'?n Gerc?? il?esinde okul idarecileri ile de?erlendirme toplant?s? ger?ekle?tirildi.


Gerc?? ?l?e Milli E?itim M?d?r? ?ahabettin Konakc? ?nc?l???nde Gerc?? Kaymakaml??? Sosyal Yard?mla?ma ve Dayan??ma Vakf? toplant? salonunda ??ube M?d?r? Sahip AY, Halk E?itim Merkezi M?d?r? ?mer Ta?p?nar ve okul m?d?rlerin kat?l?m? ile de?erlendirme toplant?s? yap?ld?. Okullarda yap?lan ?al??malar ve etkinlikler hakk?nda bilgilerin payla??ld??? toplant?da ??retmenlerin motivasyonlar?n? art?r?lmas? ve bunun ??renci ba?ar?s?na yans?t?lmas? i?in yap?lmas? planlanan ?al??malar konu?uldu.

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