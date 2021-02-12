Gercüş'te okul müdürleri video konferans yöntemi ile toplandı

Batman'ın Gercüş İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabettin Konakçı başkanlığında okul müdürleri ve müdür yetkili öğretmenler ile video konferans yöntemi ile toplantı düzenlendi.

İlçe Milli Müdürü Konakçı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya şube müdürleri, okul müdürleri ve müdür yetkili öğretmenler katıldı. Toplantıda Konakçı pandemiden uzak iyi bir dönem dileyip okul müdürlerin istek ve dileklerini dinledi. Konakçı, ''Bilindiği gibi 15 Şubatta köy okullarımız eğitim öğretime başlayacak. Okullarımız eğitim öğretime hazır bir şekilde öğrencilerimizi beklemekteyiz. Öğrencilerimize daha önce de pandemi sürecinde sağladığımız psiko-sosyal destek çalışmalarımız aynı şekilde devam edecektir. Bu süreci hep birlikte mümkün olan en iyi şartlarda atlatıp öğrencilerimize okullarımıza kavuşacağız. 1 Martta Bakanlığımızın belirttiği şartlarda diğer okullarımızda açılacak olup uzaktan eğitim yapılan sınıflar için her öğrencimize ulaşmak için elimizden geleni yapacağız'' dedi.