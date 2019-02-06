Gercüş'te 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' etkinliği

Batman'ın Gercüş ilçesinde 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' etkinliği düzenlendi.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesinde yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayalara yönelik önemli bir adım atıldı. Yapılan düzenleme ile yaya öncelikli trafik anlayışı yasal bir zemine oturtuldu. Düzenleme ile artık araç sürücüleri, trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa ilk geçiş hakkını vermesi zorunlu hale geldi. Bu amaçla İçişleri Bakanlığı'nca 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla 2019 yılı yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi. Bu kapsamda 81 ilde eş zamanlı olarak uygulama gerçekleştirildi.

Gercüş ilçesi Anadolu Lisesi ve Yatılı Bölge Ortaokulu yaya geçidine gelen Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, beraberinde İlçe Emniyet Amiri Vekili Mehmet Sırlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Siraç Badur ile beraber yayalara, sürücülere, esnafa ve vatandaşa el broşürü dağıtarak kurallara uyma noktasında tavsiyelerde bulundu. Daha sonra polis ekipleri broşür dağıtımına devam etti. Yayaların memnuniyetle karşıladığı etkinliği sürücülerde can güvenliği açısından olumlu karşıladı.