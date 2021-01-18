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Gercüş'te online şiir ve müzik dinletisi

Batman’ın Gercüş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından online olarak şiir ve müzik dinletisi etkinliği gerçekleştirildi.

Batman'ın Gercüş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından online olarak şiir ve müzik dinletisi etkinliği gerçekleştirildi.


Gercüş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tüm öğretmen ve velilere online şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Şube Müdürü Yavuz Selim Aşan ve Ziya Gökalp Ortaokulu Müdürü Zübeyir Çetin'nin yaptığı etkinliğe, çeşitli okullardan katılan öğretmenler şiir okuyup Türk halk müziği şarkıları seslendirdi. Etkinliği birçok kişi online olarak takip etti.

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