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Gercüş'te online veli toplantısı düzenlendi

Batman’ın Gercüş ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Edip Ekmen, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan uzaktan eğitim döneminde velilerle online toplantı gerçekleştirdi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Edip Ekmen, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan uzaktan eğitim döneminde velilerle online toplantı gerçekleştirdi.


Korona virüs tedbirleri nedeniyle uzaktan eğitimin verildiği okul, velilere yönelik de çalışmalar yapılıyor. Cumhuriyet İlkokulu yönetimi, bu süreçte gerçekleştirilen eğitim, salgın önlemleri ve öğrencilerin durumunu görüşmek üzere velilerle video konferans ile toplantı düzenledi. Toplantıda velilere, eğitim süreci dahil öğrencilerin evde geçirdiği süreyi nasıl değerlendirmesi gerektiği konusunda bilgiler verildi.


Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Edip Ekmen, "Uzaktan eğitim sureci ve okulumuzda yapılan çalışmalar ile ilgili bilgilendirme yapmak, değerli velilerimizin bu süreçteki go¨ru¨s¸lerini almak u¨zere Velilerimizin katılımıyla program üzerinden veli toplantımızı gerçekleştirdik. Veli toplantısına katılım sağlayan ve teknik donanım yetersizliğinden dolayı katılamayıp bizleri arayan, katılmak isteyip katılamayan tu¨m Velilerimize çok teşekkür ediyorum. Yüz yüze eğitim günlerini aratmayan toplantımız iyi dilek ve temenniler ile sona erdi. Eğitim için attığımız her adım, Sevgili öğrencilerimiz için geleceğe yapılmış¸ bir yatırımdır. Velilerimizden bu süreci iyi takip etmelerini istiyoruz. Çünkü çocuklarımızın evde zamanı uyguladığımız programa uygun geçirmeleri ve ailelenin de bunu kontrol etmeleri önemli" dedi.

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