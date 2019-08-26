Gercüş'te organik kuru üzüm mevsimi başladı

Batman'ın Gercüş ilçesinde bağ bozumu mevsimi başlamasının ardından bölgenin kaliteli üzümünün yetiştiği ilçede şimdi sıra üzüm kurutma işlemine geldi.

Üzümün diyarı olarak bilinen Gercüş ilçesinde bağ bozumu sürüyor. Üzüm yetiştiricileri bu sene verimin iyi olduğunu belirti. Gercüş'te en çok üretilen üzüm türleri arasında Zeyti ve Tayfi, tipi üzüme kadar tadına doyum olmayan Gercüş'te üzüm hasadı hummalı bir şekilde sürdürülüyor. Gercüş'ün gelir kaynaklarından birinin de üzümcülük olduğunu belirten vatandaşlar, kuru üzümün yapılışı ile bilgiler verdi. Ağustos ayının sonlarında Eylül ayının başlarında üzümlerin bağlardan toplandığını ve teker teker ayıklandığını ifade eden vatandaşlar, kuru üzüme yarayan güzel üzümlerin bir tarafa ayrıldığını söyledi. Kuru üzüm için hazırlanan odun külünün bir tencerede suyla birlikte saatlerce kaynatıldıktan sonra içine 1-2 kaşık zeytin yağı ilave edildiğini belirten vatandaşlar, daha sonra ayıklanan üzümlerin bu suyun içine daldırıp çıkarıldıktan sonra çul üzerine serilerek 15-20 gün bekledikten sonra tekrar toplayıp çöpleri içinden ayıklayıp kuru üzüm olarak ayrıldığını dile getirdi.

Katkı maddesi kullanmadan tamamen organik yapılıyor

Katkı maddesi kullanmadan ve tamamen organik olarak kuru üzüm hazırladıklarını belirten üzüm yetiştiricilerinden Süleyman Yavuz, "Bugün işte bağ bozumu dediğimiz üzüm toplamasına gelmişiz, üzümlerimizi topladık bozulan üzümleri ayıklıyoruz, şu anda üzümleri toplayıp ayıkladıktan sonra üzümleri kuru üzüme dönüştürmek için gerekli işlemleri yapıyoruz. Hiç bir kimyasal madde kullanmadan dedelerimizden kalma odun külü ile suya karıştırıp ilacını kendimiz hazırlıyoruz, tamamen organiktir. Kül suyuna bandırdıktan sonra ayıkladığımız üzümleri güneşin önüne seriyoruz. Tamamen 10-15 gün süren işlem sonunda kuru üzüm haline gelmiş oluyor. Bu sene küllenme dediğimiz hastalıktan dolayı yüzde 20'ye kadar düşmüştür verimi maalesef, bu sene iyi bir verim alamadık. İnşallah gelecek sene çok iyi bereketli bir verim alırız Allah'ın izniyle. Herkese tavsiyede bulunuyorum bu yaptığımız doğal yöntemlerle kuru üzüm yapılsın, kimyasal ilaçlar kullanmasınlar" dedi.