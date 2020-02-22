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Gercüş'te otobüs kazalarının önlenmesi için toplantı yapıldı

Batman’ın Gercüş ilçesinde yaşanılan otobüs kazalarının önlenmesine yönelik bir toplantı düzenlendi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde yaşanılan otobüs kazalarının önlenmesine yönelik bir toplantı düzenlendi.


Toplantıya Kaymakam Mevlüt Şekerci, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hakan Arıkan, İlçe Emniyet Amir Vekili Başkomiser Naciye Palamut, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sahip Ay ve ilçe otobüs firma yetkilisi Engin Günaydın katıldı. Toplantıda Başkomiser Naciye Palamut tarafından verilen brifing ile başlanan toplantıda, trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazaları ve sonucunda meydana gelen kayıpların önlenmesi amacıyla şehirler arası ve şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetlerine yönelik denetimlerin titizlikle yapılacağı belirtildi. Toplantı, ilgili kurum ve firmaların görüşlerinin alınmasıyla son buldu.

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