Gercüş'te otomobil takla attı: 4 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yolağzı Mahallesi yakınlarında Kamil Çelik yönetimindeki 56 AH 988 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Araçta bulunan Kamil Çelik, Esra Çelik, Elif Çelik ve Kerem Çelik yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.