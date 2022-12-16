Gercüş'te otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman istikametinden Mardin istikametine gitmekte olan 33 VBP 01 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile araç tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar ile sağlık ve güvenlik güçleri güçleri olay yerine sevk edildi. Yaralı tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.