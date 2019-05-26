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Gercüş'te otomobilin çarptığı eşek telef oldu

Batman’ın Gercüş ilçesinde, otomobilin çarptığı eşek telef oldu.

Batman'ın Gercüş ilçesinde, otomobilin çarptığı eşek telef oldu.


Edinen bilgilere göre kaza, akşam saat 22.00 sularında Gercüş ilçesine bağlı Başova köyü mevkiinde meydana geldi. Hasankeyf'ten Mardin'in Midyat ilçesi istikametine gitmekte olan Şule Süzük yönetimindeki 34 SV 8113 plakalı otomobil, aniden yola çıkan eşeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle eşek telef olurken, sürücü Süzük ve ismi öğrenilemeyen yanındaki yolcu şok geçirdi. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri Süzük ve beraberindeki yolcuya müdahale etti.


Çarpmanın etkisiyle araç kullanılamaz hale gelirken, eşek yoldan kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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