Gercüş'te refüje çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi

Batman'ın Gercüş ilçesinde refüje çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi. Ölü ve yaralının olmadığı kazada araçta maddi hasar oluştu.

Kaza, ilçe merkezi Bağlarbaşı Mahallesi Kazım Koyuncu Bulvarı Lise Caddesinde meydana geldi. Edinen bilgilere göre, 01 BNC 99 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıkarak ağaca çarpıp durabildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine trafik ekipleri yönlendirildi. Kazada ölü ve yaralı olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.