Gercüş'te sağanak yağış heyelana neden oldu

Batman'ın Gercüş ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.

Etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı köy yollarında heyelan meydana gelirken bazı yerlerde ise dereler taştı. Çukuryurt köyünde ise dere ve sokaklar taştı. İlçede etkisini gösteren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü ve Çiçekli köy yollarında aşırı yağışlardan dolayı heyelan meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Gercüş ilçe özel idaresine bağlı iş makineleri yolu tekrar ulaşıma açmak için çalışma başattı. Kapanan yol, ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.