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Gercüş'te sağanak yağış sonrası çalışma

Batman’ın Gercüş ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından zarar gören köy yolları onarılmaya başlanarak ulaşıma açıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından zarar gören köy yolları onarılmaya başlanarak ulaşıma açıldı.


Gercüş'te etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken Gercüş Kaymakamlığına bağlı İlçe Özel İdare ekipleri yağmurdan sonra bozulan köy yollarında hummalı bir çalışma başlatarak tekrar ulaşıma açtı. Yağış nedeniyle yol üzerinde biriken taş, çamur ve atıklar iş makineleri yardımıyla temizlendi. Kapanan köy yolları, İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda ulaşıma açıldı.


Akça ve Kozlu köy sakinleri en kısa zamanda yolun ulaşıma açılması için gayret gösteren Kaymakam Mevlut Şekerci'ye ve İlçe Özel İdare ekiplerine teşekkür etti.

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