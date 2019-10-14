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Gercüş'te Şeyh Bube Türbesi'ne ziyaretçi akını

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Boğazköy’de bulunan Şeyh Bube Türbesi ziyaretçi akınına uğruyor.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Boğazköy'de bulunan Şeyh Bube Türbesi ziyaretçi akınına uğruyor.


Gercüş ilçesinde ekim ayının ikinci haftasında binlerce kişinin ziyaretçi akınına uğradığı Şeyh Bube Türbesi, bu yıl da vatandaşlarla dolup taştı. Şeyh Bube Türbesi'nin bulunduğu Boğazköy'e akın eden vatandaşlar, dua okuyarak kurban kesti.


Ziyaret ile ilgili konuşan vatandaşlardan Nesime Önal, İslam ordusunda bulunan 360 sahabenin bu köyde şehit olduğunu söyledi. Önal, "Her sene ekim ayının ikinci haftasında halk toplanıyor burada. Şeyh Bube Türbesi var, onlar için ziyarete geliyoruz , burada toplanıyoruz. Ziyarete gelen aileler burada kurban kesiyor. Geleneklerimizi sürdürüyoruz" dedi.

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