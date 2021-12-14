Gercüş'te silah kaçakçılığı operasyonu

Evde yapılan arama sonucunda 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek, 1 adet faturasız kuru sıkı tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca; el konulan ruhsatsız tabanca inceleme yapılması maksadıyla kriminal laboratuvarına gönderildi. Ruhsatsız av tüfeği ve belgesiz kuru sıkı tabanca ile ilgili olarak para cezası uygulandı.