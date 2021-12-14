İhlas Haber Ajansı

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Gercüş'te silah kaçakçılığı operasyonu

Batman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Gercüş ilçesi Çukuryurt köyünde silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şahsın oturduğu eve operasyon düzenlendi.


Evde yapılan arama sonucunda 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek, 1 adet faturasız kuru sıkı tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca; el konulan ruhsatsız tabanca inceleme yapılması maksadıyla kriminal laboratuvarına gönderildi. Ruhsatsız av tüfeği ve belgesiz kuru sıkı tabanca ile ilgili olarak para cezası uygulandı.

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