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Gercüş'te siyer sınavı yapıldı

Batman’ın Gercüş ilçesinde 400 öğrencinin katılımı ile siyer sınavı yapıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde 400 öğrencinin katılımı ile siyer sınavı yapıldı.


Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından Türkiye genelinde siyer sınavı yapıldı. Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan Gercüş Anadolu Lisesi'ndeki sınava 400 öğrenci katıldı. Konu ile ilgili bilgi veren Peygamber Sevdalıları Platformu Gercüş temsilcisi Şehmus Kaçmaz, sınavdaki amacın kainat önderi olan Hz. Muhammed'in (sav) hayatını, genç yaşlı herkesin okuyup öğrenmesi olduğunu söyledi. Kaçmaz, "Bu sene sınavda başarılı olanlar umreye götürülüyor. İlçemizde de bu sınavın yapılması bizi sevindirmiştir" dedi.

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