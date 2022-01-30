İhlas Haber Ajansı

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Gercüş'te soba zehirlenmesi: 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

Batman’ın Gercüş ilçesinde kömür sobasından karbonmonoksit gazı sızdı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde kömür sobasından karbonmonoksit gazı sızdı. Aynı aileden 4 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olay, Gercüş'ün Akyar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı aileden 4 kişi, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Köylülerin haber vermesi üzerine köye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Abdulhakim O. (47), Hamide O. (49), Yurdusev O. (17) ve Baver O. (14) 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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