Gercüş'te sokaklar şair ve yazar resimleriyle renklendi

Batman'ın Gercüş ilçesinde Anadolu Lisesi tarafından başlatılan proje çerçevesinde ilçe merkezindeki duvarlara şair ve yazarların portreleri çizildi.

Gercüş Anadolu Lisesince, “Edebiyat Sokakta” adlı proje başlatıldı. Proje çerçevesinde öğretmen ve öğrencilerin, şair ve yazarların portrelerini çizdikleri ilçe merkezindeki duvarlar, rengarenk bir görüm kazandı. Proje çerçevesinde Yatılı Bölge Ortaokulunda da şiir dinletisi ve söyleyiş programı düzelendi. Programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mevlüt Şekerci, Emniyet Amiri Mehmet Sırlı, Savcı Merva Bölükbaşı, Milli Eğitim Müdürü Siraç Badur kurum amirleri, öğretmen ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programda, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın anısına sahne alan öğrenci korosu, programa katılanlara duygu dolu anlar yaşattı.

Proje Koordinatörü Seher Karaali, geçen yıl Gençlik Ve Spor Bakanlığına bir proje sunduklarını belirterek, “Türkiye çapında 1001 proje kabul edildi, bizim projemiz de bunlardan birisiydi. Projemizin amacı gençlerin sosyal hayata aktivitesini artırmak. Sonuçta eğitim sadece derslerden ibaret değildir. Proje sayesinde öğrencilerimiz sanatla iç içe oldu. Projemizin ilk ayağı sokak duvarlarına şair ve yazarların resimlerini çizdik bunun için gece gündüz çalıştık. Bundan önce bir ressamdan eğitimi aldılar öğrencilerimiz. Daha sonrada şiir yarışması yaptık. Şiir dinletisi ve söyleyişimiz vardı. Gençlik ve Spor Bakanlığına bize bu fırsatı sunduğu için teşekkür ederiz” dedi.