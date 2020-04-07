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Gercüş'te sosyal destek ödemeleri evlerde yapılıyor

Batman’ın Gercüş ilçesinde bin liralık sosyal destek ödemeleri, jandarma, polis ve PTT dağıtıcıları tarafından evlerde ödenmeye devam ediyor.

Batman'ın Gercüş ilçesinde bin liralık sosyal destek ödemeleri, jandarma, polis ve PTT dağıtıcıları tarafından evlerde ödenmeye devam ediyor.


Bin liralık sosyal destek ödemeleri, jandarma, polis ve PTT dağıtıcıları ekipleri tarafından evlerde ödenmeye devam ediyor. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Gercüş ilçesinde de önlemler alınmaya devam ediyor. Alınan önlemlerin yanı sıra salgının vatandaşlar üzerindeki sosyal ve ekonomik yükünü hafifletmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen ekonomik istikrar kalkanı paketi destek programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere ise bin liralık sosyal destek ödemeleri devam ediyor.


Gercüş Kaymakamlığı koordinasyonunda ekonomik istikrar kalkanı paketi destek programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri Gercüş İlçe Emniyet ve jandarma ekipleri ile PTT Müdürlüğü tarafından bin 123 adreste hak sahiplerine teslim edildi.

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