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Gercüş'te tarihi konak turizme kazandırılmayı bekliyor

Batman’ın Gercüş ilçesinde restorasyon çalışmalarına başlanan tarihi Hükümet Konağının turizme kazandırılması isteniyor.

Batman'ın Gercüş ilçesinde restorasyon çalışmalarına başlanan tarihi Hükümet Konağının turizme kazandırılması isteniyor.


Gercüş'ün Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan tarihi Hükümet Konağının restorasyon çalışmalarına başlandı. Çalışmaların, Kasım 2009'da tamamlanması planlanıyor. Sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, konağın turizme kazandırılmasını istiyor. Gercüş Eğitim, Kültür ve Çevre Derneği (GERÇET) Başkanı Seyithan Öner, “Burası Hükümet Konağı olarak kuruldu. Daha sonra askerlik şubesi, PTT ve cezaevi olarak kullanıldı. En son 20 yıl önce jandarma tarafından kullanılan konak son 20-25 yıldır atıl bir durumdaydı. 2017'de Diyarbakır Kültür Müdürlüğü tarafından restorasyon ihalesi yapıldı. Şu anda restorasyonu yapılıyor. Restorasyon sonucunda burası Gercüş Kaymakamlık binası olarak kullanılması düşünülüyor. Ancak Gercüş'te tarihi yapı olarak sadece burası var. Buranın kaymakamlıktan ziyade turizme yönelik çalışmalarda kullanılmasını istiyoruz” dedi.


Hasan Vural adlı vatandaş, “Eski hükümet konağı ben küçükken yapılmıştı ancak tarihini bilmiyorum. Gercüş'ün bütün memur kısmı hepsi burada çalışmışlar. Böylesi tarihi bir konağın restore edilmesi bizleri sevindiriyor. Ama çalışmalar bittikten sonra burası bir sanat okulu olabilir” diye konuştu.


Şehmus Kızmaz adlı vatandaş ise, “Restorasyon sonrası buranın bir müze olarak kullanılmasını istiyoruz. Çünkü orası tarihi bir yapıdır. Oraya kaymakamlığın getirileceği söyleniliyor. Bunu istemiyoruz. Tarihi yapı olması hasebiyle tarihi bir mekan olarak korunması daha iyi olur. Gercüşümüzün en azında tarihi bir yer olacak. Bir Gercüşlü olarak buranın turizme kazandırılmasını istiyorum” ifadelerinde bulundu.

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