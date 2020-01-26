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Gercüş'te trafik kazası: 1 yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinen bilgilere göre, Fesih Güner yönetimindeki 01 BG 128 plakalı otomobil, Batman istikametinden Mardin istikametine gittiği sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Kazada yaralanan Fesih Güner, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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