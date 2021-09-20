İhlas Haber Ajansı

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Gercüş'te trafik kazası: 1 yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.


Alınan bilgiye göre; Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesinde henüz plakası öğrenilmeyen M.O. yönetimindeki motosiklet seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kaza yaptı. Kazada motosiklet sürücüsü M.O. yaralandı. Yaralı sürücü için olay yerine ambulans çağrıldı. 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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