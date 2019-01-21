Gercüş'te trafik kazası: 2 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde kontrolden çıkan aracın şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Yassıca köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Gercüş'ten Batman'a gitmekte olan Selahattin Dizlek idaresindeki 06 AF 0794 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Selahattin Dizlek (33) ve Hüsniye Dizlek (29) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları Gercüş Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Hüsniye Dizlek, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.