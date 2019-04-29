Gercüş'te trafik kazası: 2 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Batman'dan Mardin'in Midyat ilçesi istikametine giden H.A. idaresindeki 07 ADP 727 plakalı otomobil, Gerçüş ilçesi Yolağzı Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada şoför H.A. ve yanında bulunan İ.A. yaralandı. Yaralılar mahalle sakinleri tarafından araçtan çıkartıldı. Olaya yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.