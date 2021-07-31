Gercüş'te trafik kazası: 2 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde iki araç kafa kafaya çarpıştı 2 kişi yaralandı.

Olay Gercüş ilçesine bağlı Gökçepınar yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Gökçepınar istikametine gitmekte olan sürücünün ismi henüz öğrenilemeyen 72 DH 221 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen başka bir hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada Hasret Aslan ve Mehmet Azad Aslan yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansla hastaları Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.