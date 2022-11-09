Gercüş'te trafik kazası: 4 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yamanlar köyü mevkiinde Hasan G.'nin kullandığı 68 BP 907 plakalı otomobil ile Fedai K.'nin kullandığı 72 BA 745 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücülerin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından yaralılar iki şoför ve yanlarında bulunan Aslan K., Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. İrfan E.'nin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.