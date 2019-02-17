İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gercüş'te umre ödüllü Siyer Sınavı yapıldı

Batman’ın Gercüş ilçesinde Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından Siyer Sınavı yapıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından Siyer Sınavı yapıldı.


Gercüş İmam Hatip Lisesi'nde 4 kategoride düzenlenen sınava 860 kişi katıldı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Eenfa-Der üyeleri, Peygamber Sevdalıları Platformu'nun amacının Hz. Muhammed'i (sav) tanıtmak ve hayatlarında yerinin bulunmasını sağlamak olduğunu söyledi.


Öğrenciler ise, sınavın çok iyi geçtiğini belirterek Hz. Muhammed'e (sav) yönelik konular olduğu için sınava çok önem verdiklerini kaydetti.


Sınavda dereceye girecek olan öğrenciler, umreye götürülecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.