Gercüş'te üzümün pekmez, pestil ve cevizli sucuk yolculuğu

Batman'ın Gercüş ilçesinde vatandaşları, bağ bozumuyla birlikte pekmez, pestil, cevizli sucuk yapma telaşı sardı.

Gercüş ilçesinde üzüm üreticileri evlerinin önünde ateşin üzerine koydukları kazanlarda pekmez, pestil ve cevizli sucuk yapımına başladı. İlçeye bağlı Akburç köyünde bulunan vatandaşlar, özenle toplanan üzümleri temiz çuvallara koyup şırasını aldıktan sonra büyük kazanlarda kaynatıyor. Kazanın üzerine çıkan tortu kevgirle alınarak şıranın durulması sağlanıyor. Öğütülen buğdaydan elde edilen un kaynatılmaya başlamadan önce ayrılan ılık şıra ile karıştırılarak sıra iplere özenle diziliyor. İpe dizilmiş cevizler bulamaca bandırılarak güneşte kurutuluyor ve lezzetli olması için güneşte kurutuluyor.

Pekmez, pestil ve cevizli sucuk üreten vatandaşlar, ürünleri çevre ilçe ve illere satarak geçim kaynağı oluşturuyor.