Gercüş'te üzümün son durumu konuşuldu

Batman'ın Gercüş ilçesinde, Üzüm Üreticiler Birliği Başkanı Enver Keskin, Kaymakam Mevlüt Şekerci'yi ziyaret ederek üzümün son durumu hakkında bilgi verdi.

Gercüş Üzüm Üreticiler Birliği Başkanı Enver Keskin, Kaymakam Şekerci'yi ziyaret ederek üzümün merkezi olan ilçenin durumunu konuştu. İlçede yaygın olan bağcılık ve üzüm çeşitleri hakkında Kaymakam Şekerci'ye bilgi veren Keskin, kentteki destekleme ve iyileştirme çalışmalarının artırılması durumunda üzümcülüğün önemli bir noktaya geleceğini kaydetti. Kaymakam Şekerci de ellerinden gelen desteği sunacaklarını söyledi.