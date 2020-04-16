Gercüş'te Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını sürdürüyor

Batman'ın Gercüş İlçe Kaymakamlığı tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların taleplerine göre tüm ihtiyaçlarını gidererek evlerine teslim ediyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Gercüş Kaymakamlığı koordinesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, korona virüs sürecinde ihtiyaç sahipleri için çalışmalarına devam ediyor. Özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunduğu için evlerinden çıkmaları kısıtlananların hizmetine koşan ekipler, maaş çekmeden, gıda yardımında ve ilaç alımına kadar her türlü işleri yapıyor.

Konu ile ilgili konuşan Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, "65 yaş üstü büyüklerimiz ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız dışarı çıkma yasağına harfiyen uymalarını istiyoruz. Diğer vatandaşlarımız da zorunlu ihtiyaçlar dışında evlerinden çıkmasınlar. Unutmayalım ki son derece ciddi ve ölümcül bir virüsle karşı karşıyayız. Ancak alacağımız tedbirler daima korona virüsten büyük olacaktır. Ekiplerimiz Daima vatandaşımızın yanında ve hizmetinde olacaktır" dedi.