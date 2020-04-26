İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gercüş'te yağışlardan dolayı toprak evler çöktü

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde, etkili olan şiddetli yağış nedeniyle, kullanılmayan 3 toprak ev çöktü.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde, etkili olan şiddetli yağış nedeniyle, kullanılmayan 3 toprak ev çöktü.


Gercüş'te etkili olan şiddetli yağış, Seki köyünde bulunan ve daha önce boşaltılan 3 toprak evin çökmesine neden oldu. Evlerin çökme anında çevrede kimsenin olmaması ise olası faciayı önledi.


Köy sakinlerinden Rıdvan Işık sabahın erken saatlerinde büyük bir gürültüyle uyandıklarını söyledi. Işık, "Gürültünün ardından dışarı çıktım. Toprak evlerin yağıştan yıkıldığını gördüm. Evlerin daha önce boşaltılmış olması ve çökme sırasında kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.