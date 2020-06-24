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Gercüş'te yavru porsuk, aracın çarpması sonucu telef oldu

Batman’ın Gercüş ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan yavru porsuk, aracın çarpması sonucu telef oldu.

Batman'ın Gercüş ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan yavru porsuk, aracın çarpması sonucu telef oldu.


Olay, ilçeye bağlı Hisar köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, nesli tükenme tehlikesi altında olan yavru porsuk, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada aracın çarpması sonucu telef oldu. Gercüş'ten Kayapınar beldesine doğru arabayla giden Ahmet Soyvural, "Kayapınar beldesine gittiğimiz esnada yolun kenarında bir hayvan gördük. Öldüğünü düşünmüyorduk, aracımızı durdurduk ve araçtan indik. İncelediğimizde hayvanın öldüğünü gördük. Hayvanın çok nadir görülen porsuk olduğunu anladık" dedi.

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