Gerc??'te Yerli Mal? Haftas? etkinli?i

Batman'?n Gerc?? il?esinde e?itim veren Gerc?? Anaokulu ve Cumhuriyet ?lkokulu ??rencileri taraf?ndan Yerli Mal? Haftas? nedeniyle etkinlik d?zenlendi.

Gerc?? Anaokulu ve Cumhuriyet ?lkokulu ??rencileri, Tutum Yat?r?m ve Yerli Mal? Haftas?'n? etkinlikle kutlad?. S?n?flar i?erisinde haz?rlanan yerli mallar?n? i?eren malzemelerin konuldu?u stant ?n?nde foto?raf ?eken ?ocuklar, daha sonra velileri taraf?ndan haz?rlanan yiyecekler yenildi. ?kramlar?n ard?ndan ??renciler m?zik e?li?inde doyas?ya e?lendi.

?ocuklara, tutumlu olman?n ?neminin aktar?lmaya ?al???lan hafta kapsam?nda okullar?nda ?e?itli etkinlikler d?zenlendi?ini belirten Cumhuriyet ?lkokulu M?d?r? Edip Ekmen, etkinli?in ??renciler i?in e?itici ve bir o kadar da e?lenceli ge?ti?ini s?yledi.