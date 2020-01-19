Gercüş'te yoğun sis hayatı durma noktasına getirdi

Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeni ile hayat durma noktasına geldi.

İlçede sabahın erken saatlerinde oluşan sis nedeni ile görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeni ile sürücüler zor anlar yaşadı. Özellikle Ayrancı geçidinde zorlanan sürücüler, hızlarını düşürüp sinyallerini yakarak ilerlemek zorunda kaldı. Araç sürücüsü Tahsin Kaya, yoğun sis nedeni ile araç kullanmakta zorlandıklarını söyledi. Kaya, "Yoğun siste dikkatli olmadığımız takdirde kazalar kaçınılmaz olur. Görüş mesafesi 20-30 metre arasında. Sürücülerin kurallara uyup hızlarını düşürerek ilerlemesinde fayda var" dedi.