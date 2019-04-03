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Gercüş'te yola dev kaya parçaları düştü

Batman’ın Gercüş ilçesinde yağışların etkisi nedeniyle yerlerinden oynayan dev kaya parçaları yola düştü.

Batman'ın Gercüş ilçesinde yağışların etkisi nedeniyle yerlerinden oynayan dev kaya parçaları yola düştü.


Olay, Gercüş ilçesi Kesik köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aşırı yağışlar nedeniyle yerlerinden oynayan kaya parçaları, yola düştü. Olayı gören Güvenlik Korucusu Şevki Şen, durumu jandarmaya bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, yolda tedbir alarak, geçen araçların sürücülerini dikkatli olmaları yönünde uyardı. Bölgede kontrollü sağlanan trafik, Karayolları ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından normale döndü.


Güvenlik korucusu Şevki Şen, yol emniyeti görevi sırasında kayaların sesini duyduğunu belirterek, "Baktığımda kaya parçaları yolun üstüne düşmüştü. Geldim hemen yol güvenliğini aldım. Araçların ilk önce tek şerit halinde geçmelerini sağladım ve daha sonra jandarma ekiplerine haber verdim. Onlar da buraya geldi. Daha sonra Karayolları ekipleri yolu temizledi" dedi.

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